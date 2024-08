JUHTKIRI Riik on rahvale

Ka mõnel riigil on mitu sünnipäeva. Eesti riigi teine sünnipäev on 20. augustil, kui ta tuli meie juurde tagasi. Eesti Vabariik ei olnud kadunud, ta on ikka see üks ja seesama, kuid vahepealsete okupatsiooniaastate jooksul oli ta hoiul Platoni ideedelaos ning New Yorgi peakonsulaadil lehvis selle kinnituseks sinimustvalge lipp.