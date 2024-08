NÄDALA VASTAJA Tipplilleseadja Ahti Lyra peab trofeest väärtuslikumaks teiste riikide kolleegide tunnustust

Naudin suve viimaseid nädalaid rahulikus tempos, tore on tagasi olla tavapärases 50-tunnises töönädalas, enne kui suurem sagimine jõuludega pihta hakkab.

Kodus oma võidutrofeed kohvrist lahti pakkides avastasin, et kujuke on kaetud 24-karaadise kullaga, kuid sellest väärtuslikum on teiste riikide kolleegide tunnustus, mis tagab jätkusuutliku erialase karjääri aastateks.