Kindrali kirjeldamine sõja keskel on nagu varju fotografeerimine tormis: komandör liigub läbi sõjakaose, tema tõeline olemus, nagu ka tema tugevused ja nõrkused, on ümbritseva tormi tõttu varjatud ja nähtavad ainult lähimatele kolleegidele. Vaadates seda, kuidas tänini II maailmasõja aegseid lahinguid üle vaieldakse, võib kindel olla, et ajaloolased ja analüütikud arutavad veel aastakümneid Kurski invasiooni sõjalise ja poliitilise tähtsuse ning kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi rolli üle selles.