Lätis oma suure palgaga tormi tekitanud Martin Gauss on püüdnud langetada ootuseid, et ehk ei tule ikka lennukompanii tänavu börsile. Üheks IPO ja aktsiate börsile viimise aluseks oli edukas võlakirjade refinantseerimine. Raske öelda, et see oli edukas. Maksti ju võlakirjadele 14,5 protsenti intressi.