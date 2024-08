Paraku on elekter muutnud üha kallimaks ning lähitulevikus aasta keskmist hinda prognoosides paranemist ei paista. Meenutame, et juulikuus maksis meie börsielekter keskmiselt kuus korda rohkem kui Soomes: meil keskmiselt 9,8 senti kilovatt-tund, ent põhjanaabritel kõigest 1,7 senti.

Põhjuseks on peetud Eesti elektrivõrku Soomega ühendava EstLink 2 riket, mistõttu jõuab Soome odavamat elektrit meile tavapärasest oluliselt vähem. Tegelikult on tegemist vaid ühe põhjusega, õigemini olemasolevate riskide realiseerumisega. Eelduse selleks annabki asjaolu, et meie elekter on väga kallis ning üha kallimaks läheb, mis omakorda mõjub väga halvasti Eesti tööstuse ja ettevõtluse konkurentsivõimele.