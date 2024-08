KRISTJAN JÄRVAN Vaid pahatahtlik või äärmiselt naiivne isik võiks sellises autojuhtide kiusamise nipikogumikus näha väärtust

On tõesti piinlik, mille peale maksumaksja raha on taaskord raisatud – eriti arvestades, et sama seltskonna tehtud Tallinna rattastrateegia paljastus juba ammu suure läbikukkumisena. Ühekülgsed rattaideoloogid ei ole kitsid peitmaks ka seekord enda eesmärki: tuleb võidelda autode vastu! Igast strateegiast on nopitud välja vaid enda ideoloogiat õigustavad lõigud ning autojuhtide kiusamise literatuurne soovunelm saab alata.