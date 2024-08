Urmas Tartes Putukatest rändurid

Rändamine on looduses levinud nähtus. Hästi tuntud on rändlindude käitumine, kes praegu hakkavad parvedesse kogunema, et saabuva külma eest lõunasse lennata. Pikka aega arvati, et putukad lindude kombel rännata ei suuda, sest väikesed putukad lendavad aeglaselt. Kuid tänaseks on selgunud, et putukate seas on usinaid rändajad, kirjutab loodusteadlane Urmas Tartes.