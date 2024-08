RAINER SAKS Ukrainlased on võtnud Kurski oblastis vangi väga kõrge väärtusega ohvitsere

Eile lisas Lukašenka, et juhul, kui Ukraina armee peaks tungima Valgevene territooriumile, sisenevad Valgevenesse Venemaa väed, et Valgevene territooriumi kaitsta. Seda võib pidada täiesti kindlaks stsenaariumiks. Põhjus, miks Valgevene seni ei ole oma vägedega toetanud Venemaa agressiooni, on suuresti ka selles, et Valgevene armee ei suudaks pikemalt tõsist sõda pidada ning Venemaa oleks sunnitud tooma oma väed Valgevene režiimi säilitamiseks sinna kohale. Nüüdseks on Valgevene oma sõjavarustuse nii suures mahus Venemaale loovutanud, et nad ei suudaks Ukraina rünnaku korral ka oma riigis suuremat mobilisatsiooni läbi viia. Võib arvata, et Lukašenka ei ole oma vägede lojaalsuses ka täiesti kindel.