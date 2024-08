JELENA SKULSKAJA Rahvas nõuab keelde ja karistusi, nii et hirm hakkab

Nobeli laureaat Dmitri Muratov rääkis hiljuti loo, mida ma ei suuda mõista. Poliitvangidel on Venemaal lubatud saada toidupakke – kuni paarkümmend kilo kuus; kuid kaugeltki kõigil pole lähedasi ja inimõiguslased pöörduvad kaastundlike inimeste poole. Ja nõnda saatis üks «kaasatundjatest» enda valitud kannatajale paki – kakskümmend kilo soola. Et vang ei saaks enam muud toitu, et tema olukorra õudus oleks viidud maksimumini.