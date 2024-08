JUHTKIRI Uue viiruse rünnak

Ahvirõugetesse on võimalik nakatuda lähedase kontakti korral ning see põhjustab gripitaolisi sümptomeid ja löövet nahal, mis sarnaneb meile teada-tuntud rõugetega. Rõugeid on peetud likvideeritud nakkushaiguseks ja seda tänu vaktsineerimisele. Muide, kes on rõugete vastu vaktsineeritud, saab sellest väidetavalt mõningast abi ka ahvirõugete puhul, kuna viirused on omavahel sugulased. Arvestades ahvirõugete iseärasusi, on rõugevaktsiine vahepeal ka edasi arendatud ning näiteks Austraalias on saadaval kahte tüüpi vaktsiini, mis peaks aitama ühtlasi ahvirõugete vastu.