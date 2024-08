RAINER SAKS Operatsioon Kurski oblastis murendab venelaste usku enda valitsejatesse

See viitab ühtlasi, et Ukraina ei kavatse väga sügavale Venemaa territooriumile tungida ning ei ole huvitatud Venemaa kodanike viibimisest nende armee hõivatud aladel. Ukraina ametnikud on teatanud, et lahkuda soovijatele luuakse humanitaarkoridorid. Podoljak keeldus ütlemast, millised on Ukraina Kurski operatsiooni täpsed sõjalised eesmärgid ja seda operatsiooni julgeoleku pärast.

Poliitilise eesmärkide hulgas kordas ta vajadust tõrjuda Venemaa suurtükivägi piiridest võimalikult kaugele. Edasi nimetas ta vastase logistika häirimise. Siin tuleb öelda, et selle eesmärgi saavutamiseks tuleks Ukraina armeel Kurski oblastis kõigis senistes suundades jätkata pealetungi veel ligi 25 kilomeetrit. Podoljak pidas operatsiooni väga oluliseks eesmärgiks demonstreerida Venemaa erinevate võimutasandite sisulist suutmatust oma riigi ja kodanike kaitset korraldada. Seeläbi peaks selgemaks saama, et Venemaa ei ole riik, keda on võimatu taanduma sundida. Ukraina jaoks on väga oluline sõjategevuse üleviimine Venemaa territooriumile. Selles osas on Ukraina ametnikel õigus, et sõjategevuse toimumine Venemaa pinnal loob täiesti uue poliitilise reaalsuse ja konteksti. Seda nii Ukraina, aga veelgi rohkem Venemaa jaoks.