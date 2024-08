Hannes Toomsalu Ukraina sissetung Kurskisse on saavutanud just selle, mida Putin kartis

Esialgu küll Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Heorhi Tõhhi kaudu ja seda eelkõige poliitilise eesmärgina – Ukraina inimeste elude kaitseks tuleb hävitada Venemaa üksused, mis tulistavad üle piiri rakettide ja suurtükiväega ning annavad õhulööke lennukite ja droonidega. Lisaks see, et Ukraina ei kavatse hõivatud alasid endale hoida. See kõlab poliitiliselt, kuid poliitika tuleb ka sõjalisse keelde panna ja formuleerida sõjalisteks eesmärkideks.