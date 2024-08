Juhtkiri Eluohtlik järjekord

Kolmapäeval andsid pressikonverentsil selgitusi terviseameti peadirektor Birgit Lao, Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst – keskuse juhataja Vassili Novak. Nagu teame, toodi üksteise järel PERHi EMO järjekorda kaheksa punast ehk kiiret abi vajavat patsienti ning mitmesugustel põhjustel ei suutnud haigla nendega kohe tegeleda. Ometi on tegemist Eesti suurima ja moodsaima haiglaga, kus on tuhatkond voodikohta.

Küsimusele, et kui kümmekond aastat tagasi selliseid olukord ei esinenud, siis miks neid esineb nüüd, vastas Vassili Novak, et asja on uuritud, ent pole leitud ühtegi konkreetset faktorit, mis neid olukordi põhjustab. Tegemist on tema sõnul «mitme põhjusega probleemiga».