Erkki Bahovski Sõnavabaduse köidikud

Esmaspäeval dateeritud kirjas hoiatas Euroopa Komisjoni siseturu volinik Thierry Breton meediaplatvormi X omanikku Elon Muski viha õhutamise ja ELi seaduste ignoreerimise eest platvormil. Musk valmistus intervjuuks USA endise presidendi Donald Trumpiga, mida Breton eraldi ei maininud, ehkki kõik said aru, et viha õhutamise all mõeldi just Trumpi.