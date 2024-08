JÜRI KUUSKEMAA Ohvitseride majast õpetajate majaks

Aastat seitsesada tagasi oli sellel kohal pood, nagu toona veel noorukese Raekoja platsi ääres kombeks. Paar põlvkonda hiljem rajati siia ka elumaja ning nüüdseks on igavikku vajunud umbes 25 põlvkonda. Neist igaühel on olnud omad soovid ja võimalused, mis ajapikku ongi kujundanud praeguse hoonestuse mitmekihilise mahu ja ilme. Raekoja platsi idakülje äärest algav hoone osutub pikaks ja kitsaks, ulatudes tagaosas Vene tänava äärde. Põhjaküljel on sellega liidetud osa Apteegi tänavani ulatuvast naaberkinnistust. Iga sajand on jätnud oma jälje ning täna võiks välisvaate põhjal majavaldust pidada vaid umbes kahesaja-aastaseks.