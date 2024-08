Rääkisin ka varem, et Keskerakonna lähenemine ja tihedam koostöö tavalise EKRE või EKREst lahkunud poliitikutega on mõneti paratamatu, nagu ka Keskerakonna juhi veelgi konservatiivsemaks muutumine. Paljudele endistele keskerakondlastele see ei sobinud. Olen ise olnud vastu igasugusele koostööle EKREga ja mul on hea meel, et sotsiaaldemokraadid on korduvalt avalikult rõhutanud, et EKREga koostööd ei tehta ja see on selge põhimõtteline valik.