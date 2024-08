Erkki Koort Kas sissetungist Venemaal teadsid kõik peale Moskva?

Tänaseks on Ukraina hõivanud umbes 1000 ruutkilomeetrit, mis on suuruse poolest võrreldav Hiiumaaga. Venemaad arvestades on see tühine osa, kuid asi on põhimõttes. Väide, et sellisel kujul ei ole Venemaa pidanud rünnakutega oma territooriumil varem tegelema, on samal ajal nii tõsi kui ka vale. Venemaa pidas oma territooriumil maha nii esimese kui ka teise Tšetšeenia sõja, millest ei puudunud ka väline komponent. Tõsi, palju piiratum. Samuti on mitu korda tunginud üle piiri Ukraina eest sõdivad venelastest vabatahtlikud.