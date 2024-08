MART KULDKEPP Kurski operatsioon avaldab strateegilist mõju

Ukraina vägede viibimine Vene Föderatsiooni territooriumil seab Venemaa selgelt ebamugavasse olukorda, kuna Putini jaoks pole olulisemat jutupunkti kui narratiiv Venemaa piiramatutest sõjalistest ressurssidest ja ilmtingimata möödapääsmatust võidust ükskõik millises relvakonfliktis. Pealiskaudsedki ajalooteadmised lubaksid seesugust juttu kergesti ümber lükata, kuid siiski on see leidnud arvukalt uskujaid üle kogu maailma, Venemaast rääkimata. Otsest Ukraina okupatsiooni on selliste müütidega aga väga keeruline ühildada ning seetõttu võib selle kestmine osutuda ohtlikuks autoritaarsele režiimile endale, mille võim lõppkokkuvõttes sarnastel müütidel püsibki.

Parema puudumisel on Venemaa valinud esialgu pea liiva alla peitmise: Ukraina okupatsioonist räägitakse avalikkuse ees nii vähe kui võimalik, lootuses, et peatselt õnnestub sellest mingi terrorismivastase erioperatsiooni sildi all vabaneda. Kahtlemata toimuks see «vabastamine» tavapärase brutaalsusega, mida lisaks ukrainlastele jääksid mäletama ka kohalikud tsiviilelanikud. Praegu valitsev peataolek tähendab aga, et initsiatiiv infosõjas on vähemalt ajutiselt loovutatud vastaspoolele.