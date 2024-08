AK KIRJANDUSKOOL Reisipildid Euroopast esimese maailmasõja puhkemise aastal

Kevadel 1914 asutas ta end uuele Euroopa reisile. Teekond viib laevaga Riiast Kopenhaageni, kus ta põgusaks vestluseks otsib üles Eduard Vilde, sealt edasi läbi Saksamaa Pariisi. Tuttav linn on mattunud uue ajastu automürinasse, erinevate keelte ja nahavärvidega kihavat tänavapilti kirjeldades tõdeb Hindrey, et kodusel Pühajärvelgi ei ole inimene nii üksik kui suurlinna massis. Rohket tähelepanu saavad Pariisi pargid, kalmistud ja kuulsuste hauad ning monumendid. Tuglas on Pariisist ära, kuid Hindrey seltsib eesti kunstnike, eriti Jaan Koortiga. Aga end rahvusvahelise mehena tundes leiab ta oma teekonnal ühise keele ja jutuaine ka igat masti juhuslike reisi- või kohvikukaaslastega kaardilauas või klaasikese kangema juures.