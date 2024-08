Suvel oli lõpuks aega läbi lugeda Kevin Duttoni palju tähelepanu pälvinud raamat «Psühhopaatide tarkus». Märkasin raamatut kõigepealt ühes Londoni raamatupoes ja avastasin siis enda rõõmuks, et teos on tõlgitud ka eesti keelde. Nii et puhkuse saabudes oli hea ennast psühhopaatide lainele lülitada, kirjutab kolumnist Maarja Vaino.