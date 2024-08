Valgevene juht Aljaksand Lukašenka teatas eile, et Valgevene suurtükiväelased saadetakse Venemaa polügoonidele, et valmistada nad ette tõeliseks sõjas osalemiseks. Esmapilgul näib, et see oli öeldud Ukraina ähvardamisena, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.