TEET KORSTEN Isa lugu elik põlvkondade alandus

Kui Eesti sai vabaks, hakkasid koos käima Leegioni veteranide organisatsioonid. Isa oli seal elu lõpu poole üpris aktiivne osaleja. Saan aru, et see kuuluvus oli talle oluline. Talle oli oluline, et ta oli jõudnud olla Leegionis – mis sest, et vaid paar kuud. Kogu elu oli ta mind kasvatanud okupante ja okupatsiooni mitte tolereerima. Olen selle eest väga tänulik. Kui isa 2004. aastal 77-aastaselt suri, matsime ta ülikonnas, mida ehtis Eesti Leegioni märgiga lips. Sama märk, mis on vabadusõja sambal Vabaduse väljakul.