IMRE SIIL Ikka on mõni peaminister soovinud riigisekretäri ametis näha endale sobivamat inimest

Hiljuti puhkenud vaidlused riigisekretäri ametikoha olemuse üle ei ole õigupoolest midagi uut, neid on peetud vahelduva hooga Eesti taasiseseisvumisest alates. Vahepeal need küll mõneks ajaks vaibusid, justkui olekski kõik lõpuks selgeks saanud, kuid nagu nüüd paistab, nii see siiski pole, kirjutab endine riigikantselei direktor Imre Siil.