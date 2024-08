EVELYNE LUSTI Mitte üheski viletsas üürikorteris pole mu elu olnud nii halb ja raske kui nüüd

Elan juba kuuendat aastat Jõelähtme vallas Vandjala külas paarikümne kilomeetri kaugusel pealinnast, külas, millest suurema naaberasulani jääb kilomeeter. Ilma elektriliitumiseta majas. Meie kahel pool elavatel lähinaabritel on nõukaaegsed liitumised ja liinid, mõlemal elamul voolutugevust 40 amprit. Meie maal on elektripost, mis viib elektri naabritele, kus on liini lõpp. Miks meie oleme elektriliitumiseta?