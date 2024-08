Praegusel juhul ei ole oluline, kui palju üritas kuberner tegelikku olukorda varjata. Fakt on, et sellise info avalik käsitlemine isegi ilustatud kujul ärritas Venemaa presidenti ning ta katkestas selliste andmete edastamise.

Venemaa inimesed teavad nüüdsest täiesti ametlikult, et osa nende riigi territooriumi on läinud Ukraina vägede kontrolli alla ning sellega on läbi saanud ka jutustus piiratud sõjalisest operatsioonist Ukrainas.