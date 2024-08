Raul Eamets Aeg hakata korterit ostma

Taustaks niipalju, et euribor näitab intressi, millega suured kommertspangad Euroopas üksteisele raha laenavad. Euribor on tihedalt seotud baasintressiga, mille kehtestab Euroopa Keskpank ja millega ta laenab raha suurtele kommertspankadele. Ehk kui keskpank otsustab intresse alandada, siis alanevad ka need intressid, millega pangad üksteisele laenu annavad. Kui euribor langeb, hakkavad ka lõpuks meie laenusaajad vähem tagasi maksma, sest kodulaenu intressid on valdavalt seotud euriboriga. Me erineme vanadest Euroopa riikidest, kus intressid üritatakse kindlaks perioodiks enamasti fikseerida ega sõltuta euribori kõikumistest.