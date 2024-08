Kaire Uusen Mõni põhjus, miks Lätis-Leedus võidakse olla meist õnnelikumad

Tulin just väikeselt puhkusereisilt Lätti ja tunnen end taas palju rõõmsamana, sest miski oli seal teisiti. Tahaks väga teada, kas eestlased, keda näeb Lätis ringi tiirutamas, tunnevad sama? Skeptik võib öelda, et Lätiski on hinnad tõusnud ja Eesti on paljudes asjades põhjamaiselt korralikum ja rikkam jne.

Tõsi see on, aga ütlen kohe, et see «teisiti» ei ole seotud Eesti valitsuse, edukuse või hindadega. Meenub, et sama tundsin ka eelmistel aastatel, kui sai mitmeid kordi kas lühemalt või pikemalt Lätis seigeldud ja lisaks Leedus ringi rännatud. Isegi Vilnius paneb piltlikult öeldes tänaval tantsima.