Minu valdkond abilinnapea töös on tänavate projekteerimine ja ehitus. Heal kolleegil Kristjan Järvanil on õigus, et ettevõtted vajavad kliente. Igatahes!

Kui linn loob tänavad, kus on rohkematel inimestel tulla ja olla, on linn teinud oma. Järgmine oluline samm on lasta ehitada kesklinna rohkem hooneid, et märtsipommitamise tagajärjel tekkinud hõredus asendus tihedusega, nagu ka Mart Kalm, Eesti Kunstiakadeemia rektor räägib. Siis tuleb rohkem elanikke, tuleb ehitust ja töökohti.