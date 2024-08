5. augustil olid Aasia riikide aktsiaturud hoogsas languses. Fotol on kujutatud Tokyo börsi 6. augustil, mis siiski võttis kursi ülespoole.

Jaapan keskpangal ja valitsusel on tekkinud kaks halba valikut – võla- ja majanduskriis või valuutakriis. See olukord on pikka aega kestnud sekkumispoliitika tulemus ning peegeldab tänapäeva rahasüsteemi kitsaskohti, kirjutab Tavidi majandusanalüütik Mait Kraun.