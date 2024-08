RAINER SAKS Kurski oblast on venelaste tankidest tühi

Pokrovske on Vene armee väejuhatuse jaoks kõike esmasem prioriteet rünnakute pealetungi läbiviimiseks ning sealt suunalt vägede kõrvaldamine tähendab väga tõsist muret olukorra pärast Kurskis. Seni ei ole märgata, et Vene armee oleks suutnud Kurskisse siirata väga hästi relvastatud raskema soomusega üksuseid. Enamik nähtutest on kergejalaväe üksused. Ukraina armee on hävitanud ka üksikuid piirkonda suunatud tanke. Selliste vägede kooslusega ei suuda Vene armee kindlasti suuremaid vasturünnakuid läbi viia ning territooriumi tagasi võita. Näib, et korralikuma väegrupi koondamiseks läheb veel nädalaid. Jääb üle imestada, et nii lähedal Harkivi pealetungi suunale puudusid armee üksused pea täielikult. Harkivi pealetung pidi aga meedias kirjutatu põhjal olema suur ja oluline.