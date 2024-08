HANNES TOOMSALU Operatsioon Kurskis on Ukraina relvajõudude ja sõjalis-poliitilise juhtkonna meistriklass

Väidetavalt on ukrainlaste poolt Kurskis hõivatud ala suurus 531 km2 millest umbes pool on Ukraina kontrolli all ja ülejäänud on hall tsoon. Kurski operatsioonil osaleva Ukraina väegrupi suuruseks hindab Forbes 30 000. Arvestades varem sotsiaalmeedias nimetatud üksuste arvu, 6-8 brigaadi ja toetusüksused, siis on see arv üsna loogiline, kirjutab erukolonel Hannes Toomsalu (Isamaa).