JUHTKIRI Võitlus eesti keele eest, nagu okupatsiooniajal

Võib mõista, et häid eesti keelt oskavaid bussijuhte on üha raskem ja raskem leida. Kuid nagu bussijuhilt eeldatakse tema töös sõiduvõtete sujuvust (ühe sõiduõpetaja lemmikfraas oli «sa ei vea puuhalge, vaid inimesi»), eeldatakse sedagi, et ta on võimeline aru saama, mida tema kliendid tahavad, et ta suudab näiteks linnaliini bussis avada ratastoolis reisija teenindamiseks bussi viiva kaldtee ning suudab vajadusel reisijatele jagada korraldusi. Need on oskused, mida kliendisuhtluse digitaliseerimine küll lähitulevikus ei asenda: kui just busse ei hakka roolima tehismõistusega robotid, kes räägivad vabalt kõigis maailma keeltes.