Lauri Vahtre Laske inimestel endale ise leiba teenida!

Ministrid vaatavad üksteisele otsa: kuidas need numbrid võrdseks teha, nii et kulusid oleks sama palju kui tulusid? Üks võimalus oleks kärpida kulusid, aga üsna peagi selgub, et see pole võimalik, sest see pole võimalik. (Välja arvatud peretoetuste arvelt. Jaa, seda võib, sest lapsed on nagunii tülikad ja Reformierakonda valimas ei käi. Ja teine erand on ka: koole võib alati hulgakaupa kinni panna. Seda nimetatakse koolivõrgu korrastamiseks.) Järeldus: tuleb midagi ette võtta tuludega, et need annaksid kokku, noh, nii kaks miljardit rohkem. Eesti keeles öeldult: tuleb tõsta makse.