Toomas Alatalu Mongolite keskel kujunenud Zelenskõi tegutseb suure pildi põhjal

Olen pikalt edasi lükanud rõhumist faktile, et suures poliitikas ilma tegevat Volodõmõr Zelenskõi kujunemist on mõjutanud ka poisipõlves veedetud neli aastat Mongoolia linnas Erdenet.

Tema isa töötas seal Nõukogude spetsialistina, elati muidugi Vene koloonias, ent eks jookstud ringi ka mongolitega, kunagise hiidriigi rajajate järeltulijatega, kes oma minevikku pole unustanud ning oskavad end õigel hetkel näidata (lugege mu artiklit ajakirjas Akadeemia N6) ja kinnitan oma kogemusest, et perestroika päevil näitasid nad esimesel võimalusel rea-venelastele koha kätte. Olen väisanud ka nende strateegiliste uuringute keskust. Mongoolias, kus silmapiirini pole midagi näha, tuleb kiiresti kätte suurelt mõtlemine – seal kusagil kaugel on see ja seal on too.