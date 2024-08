Krista Vapper Võidupunkt ministrile: lõpetagu ebamõistlikud piirangud ortodontidele

Iga poliitik vajab edulugusid. Terviseminister Riina Sikkutil on võimalus ära lahendada hiigelpika järjekorra probleem ortodontide vastuvõttudele nii, et see ei nõua juurde maksumaksja raha, kirjutab Lääne-Tallinna Keskhaigla hambaravikliiniku juhataja Krista Vapper (Parempoolsed).