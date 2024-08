JÜRI KUUSKEMAA Voorimeeste linn

Tänapäeval on kunagist hobuajastut meie vanalinnas jäänud mälestama Voorimehe tänav Raekoja platsi ja Pika tänava alguse vahel. Seegi sai oma nime üsna hiljuti, mil tsaariaja lõpul paiknes Raekoja platsil tänavakese otsa juures nii-öelda hobutakso parkimiskoht. Ähmane mälestus väidab, et tänava ääres ühel õuel olnud kunagi voorimeeste kõrts, mida Eeslitalliks nimetati. Selle külastajad polevat end sündsalt üleval pidanud, vandunud ja ropendanud ning tikkunud tühjaks joodud õllekannusid koju kaasa viima, mistõttu kõrtsmik lasknud kannud ketiga lauajalgade külge lukustada. Seda ei saa Tallinna voorimeestele liialt pahaks panna. Mul oli kord juhus osta Pariisi vanakraamiturult tinast barokne joogikann, mille käepideme all on rõngas kannu lukustamiseks. Niisiis oli tollal mujalgi kannude pihtapanemine moes.

Teada on, et voorimehe amet hansalinn Reval-Tallinnas linna algusest peale tähtis ja arvukas oli. Nende ameti põhikiri ehk skraa on aastast 1435 ning seda täiendati ja uuendati hiljem korduvalt. Lisaks on säilinud hulk rae ettekirjutusi nii omaette tegutsenud voorimeestele kui voorimeeste vennaskonnale tervikuna. Neis on täpselt ette nähtud töötasude määrad erilaadsete vedude eest ning trahvid nende rikkumisel. Voorimeestel oli ka materiaalne vastutus veetava kauba eest, olgu selleks ehituskivid, lubi, palgid-lauad, küttepuud, hein või miski muu. Kui midagi vedamisel katki läks, varastati, unustati või maha jäeti, pidi voorimees kahju kinni maksma ning tasuma raele ja tsunftile trahvi. Tavaliselt oli trahvimääraks üks killing raele ja aam õlut tsunftile.