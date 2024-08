AVO-REIN TEREPING Lihtne matemaatika kinnitab, et praegune pensionisüsteem variseb kokku

Meie poliitikud millegipärast kardavad selle kohta kasutada sõna kriis (küllap sellepärast, et kui kriis, siis tuleb midagi ette võtta), kuid nii majandusteadlased, pangandustegelased kui geopoliitika strateegid (nt Peter Zeihan) peavad toimuvat kõige tõsisemaks kriisiks, mis muudab meie harjumuspärast turvalist maailma oluliselt. Tööturule tulijaid on vähem kui sealt lahkujaid. Selle põhjus on sündimuse langus arenenud majandusega riikides. Jah, me oleme küpseva demograafilise kriisi olukorras.