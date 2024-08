USAs sündinud, aga rahvusvahelisel areenil Rootsit esindav teivashüppaja on täiskasvanute tiitlivõistlustelt noppinud tervelt kümme kuldmedalit. Sealjuures on Duplantis korduvalt triumfeerinud kõige olulisematel võistlustel ehk olümpiamängudel ja MMidel.

Kullast ja karrast märkimisväärsemgi on tõik, et Duplantis püstitas oma esimese maailmarekordi juba 20-aastaselt ning on seda seejärel parandanud kaheksa korda. Ikka ühe sentimeetri kaupa, nagu tegi legendaarne Serhi Bubka.