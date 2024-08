32-aastane Mägi on viimase 15 aastaga oma nime söövitanud spordisõbra mällu nii, et kergejõustiku tiitlivõistlusi oleks raske temata ette kujutada.

Alguse sai see teekond aga Tartust, Annelinna paneelmaja viiendalt korruselt, kus ta jooksis neli aastat vanema õe Marise eeskujul esmalt treppe ja seejärel juba 400 meetrit tõkkeid. Sport oli Mägi jaoks loomulik valik, kuivõrd tema ema Anne ja isa Taivo on kergejõustikutreenerid, aga seda, et poiss kehakultuurist niimoodi läbi imbub, ei osanud ilmselt nemadki arvata.