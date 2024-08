Silmapaistva sõjaväelise karjääriga endine õpetaja ja Ameerika jalgpalli treener Walz kehastab ehtsust, mida Trumpist ei paista. See on toonud kaasa nihke narratiivis, et vabariiklased esindavad «normaalsust», samal ajal kui demokraadid on need, kes oma liberaalse poliitikaga kaost külvavad.