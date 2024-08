Märksa ebatavalisem on see, et lauljal on võim paljalt oma üleskutsega muuta Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste tulemust. Ning see, kes saab maailma kõige suurema demokraatliku riigi presidendiks, muudab juba kõike, kaasa arvatud seda, kuidas kulgeb ja/või lõpeb sõda meie vahetus naabruses.