End 28. juulil Venezuela presidendivalimiste võitjaks kuulutanud Nicolás Maduro (pildil) selja taha on nüüdseks jäänud vaid käputäis riigi eliidist, kelle ta korruptiivsete kasuahelatega enda külge on aheldanud, ja sõjaväe ladvik. Sisuliselt tema poliitprojekti keegi enam ei usu. Nurka aetud diktaator tugevdab haaret ja algatas 6. augustil opositsioonijuhi María ​Machado ja valimistel edukalt Maduro vastu kandideerinud Edmundo Uturria vastu kriminaalasja ilmse sooviga nad jalust ära pokri pista.​

Ent aastal 2024 otsib kunagine keskklass tänavatelt süüa ja võib iga arvamusavalduse eest kähku vanglasse sattuda. Kaheksa miljonit venezolano’t 37 miljoni seast on maalt põgenenud, enamasti Ladina-Ameerikasse jäädes, neist lausa kolm miljonit naabermaale Colombiasse. See on suurim teadaolev sõdadeväline põgenikekriis maailmas, mille kõrval Euroopat tabanud migratsioonilaine arvud kahvatuvad.