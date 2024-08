Seaduse eelnõu on kuiv ja lühike tekst koos oluliste põhimõtete ja heitkoguse vähendamise numbritega. Eeskätt 2030 ja 2035 numbrid võiksid tekitada poliitikutes ja ametnikes otsese vastutustunde, sest lisaks üldeesmärgile on need sektoripõhiselt esitatud. Mis peitub numbrite taga, on kirjas põhjalikus seletuskirjas, kus vajalikud tegevused heitkoguse vähendamiseks on toodud tabelites kõikides sektorites. Kuna seaduse ampluaa on lai, alates energeetikast kuni metsanduseni, pakub seletuskiri väga hea tervikliku ülevaate.