Sotsiaalmeedias toimuva järgi on sündmused vallandanud Kurskis ja ka Belgorodi oblastis kaose. Vene Föderatsiooni võimud pole suutnud reageerida adekvaatselt ei kohalikul ega kesktasandil ja sotsiaalmeedia on täis sõimu. «Lurjused! Nad lihtsalt põgenesid ja jätsid meid maha!» sõimas üks keskealine naine kohalikke võimuesindajaid.

Ja mitte üksnes võimuesindajad. Ukraina pealetungi esimestel hetkedel võttis sõna pataljoni Ahmat juht, kes ütles: «Rahunege. Võtke popkorn ja vaadake rahulikult, kuidas meie armee hävitab vaenlased.» Paraku ei läinud palju aega, kui kadõrovlased lasid jalga ning piiri valvanud noortest ajateenijatest ei olnud ukrainlastele mingit vastast. Mis sellest, et pataljoni juht väitis kaks päeva hiljem, et kõik võitlejad on piiril oma positsioonidel – see on suur vale, vaadates Ukraina vägede edenemist.