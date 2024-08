RAINER SAKS Ukraina edenemine Kurski oblastis: Suured venelaste üksused annavad end ukrainlaste kätte vangi

Loomulikult lisab ministeeriumi pressiteenistus, et sinna on saadetud reservid ja ründab Vene armee lennuvägi, kuid toon on tagasihoidlik ning hoidutakse prognoosidest. See näitab, et Vene väejuhatusel ei ole ülevaadet olukorrast ja eriti vastase kavatsusest Kurski piirkonnas. Kaitseministeerium üritab saada ka kontrolli alla Vene sõjablogijate toodetud infovoogu.