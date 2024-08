JUHTKIRI Maksudega ummikusse

Kustkohast see ummikumaksu jutt üleüldse tuli? Ajakirjandusele oli teada, et ühe omavalitsuse ja regionaalministri alluvuses olevate ametnike vahel hargnes ummikumaksu kehtestamist vaagiv kirjavahetus.

Pressikonverentsil ütles regionaalminister Piret Hartman (SDE), et ta ei olnud kirjavahetusest teadlik, kuid lubas pärast pressikonverentsi majja naasta ja ametnikega rääkida. Hartman kinnitas ühtlasi, et tegemist oli ametkondadevahelise kirjavahetusega ning idee oli välja käinud üks omavalitsus.

Igatahes, lugedes SDE üldkogu kinnitatud programmi 2023. aasta riigikogu valimisteks, seisavad seal järgmised read: «Võimaldame kohalikel omavalitsusel kehtestada täiendavaid kohalikke makse (nt ummikumaks suuremates linnades, turismimaks).» Lisades siia fakti, et Eesti kõige suurem omavalitsus on Tallinna linn, kus on linnapeaks sotsist Jevgeni Ossinovski, tundubki tegemist olevat mingi sotside ihaldatava plaaniga.