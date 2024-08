KARL SANDER KASE Investeeringuvajadus Tallinna ja Eesti haiglavõrku on suur

Kaks aastat tagasi ütles tänane reformierakondlasest peaminister Kristen Michal Vikerraadios, et ta on aastaid toetanud Tallinna haigla rajamist. Eesmärgiga saada kaasaegne taristu ja uus kvaliteet tervishoius. Nüüd väidab ta, et enne haigla ehitust tuleb selgeks teha, mis on patsiendi kasu. Usun, et asjadest tuleb rääkida ausalt ning sellist keerutamist ei ole vaja. Kui riik leiab, et haiglavõrk ei vaja täiendavaid investeeringuid, siis tuleb see valitsusel ka ausalt välja öelda.