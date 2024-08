Kuid kontekst loeb ja Baltimaade mure tundub olevat õigustatud. Kontekst on muidugi see, et ühelt poolt Vene, Valgevene ja teiselt poolt Ukraina kodanike vahele ei saa tõmmata võrdusmärki. Ühed kodanikud tulevad agressorriigist (ja agressorit aitavast riigist) ja teised kodanikud on riigist, mis on langenud sellesama agressiooni ohvriks. Et Vene, Valgevene ja Ukraina kodanikud võiksid sõbralikult töötada koos Ungari tuumajaama ehitusel? Vaevalt.