AK KIRJANDUSKOOL Asta Kass on omaette klass

Just lastekirjanduses, kuna eluta esemeid ellu äratav mõtteviis on neile loomult lähedasem.

Asta Kassi lasteloomingu varasemate teoste hulka kuulub «Igasugused asjad». Kui lähemalt uurida, leiab siin siiski mitte lausa igasuguseid, vaid teatud liiki asju. Näiteks täieliku pahupidistusena asju, mis on kadunud. Hea pahupidistus sünnib siis, kui asi, olend või nähtus, mida-keda uperpallitatakse, on päriselt elus oluline. Asjade kadumine, otsimine, mõne leidmine ja mõne kadunuks jäämine on lapsepõlve üks keskseid motiive. Ühelt poolt on siin tähtis lapse vajadus turvatunde järele: minu vajalikud asjad ja isikud on teada ja käepärast; teisalt lapse kognitiivne võimekus ehk tema taju areng: ta ei oska oma ümbrust niiviisi näha ja korrastada nagu täiskasvanud, ta ei leia otsitavat asja üles teise tagant või natuke kõrvalt. Mitteleidmine tekitab saamatuse ja abituse tunde.