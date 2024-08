HANNES TOOMSALU SISSEVAADE Kurski analüüs – ukrainlaste peatamiseks peab Venemaa loovutama osa idarindest

Eile oli esimene päev, kus Pokrovski ja Toretski suundade kohta oli meedias uudiseid ühe käe sõrmedel üles lugeda. Kogu tähelepanu, nii Ukraina kui ka Vene meedias, oli Kurskil. See toidab spekulatsioone, et ukrainlaste eesmärk Kurski rünnakuga oli tõmmata ära tähelepanu rinde piirkondadest, kus taktikalised kaotused on igapäevased. Tõenäoliselt see nii ongi, kuid see pole mitte peamine eesmärk.